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ضبط مصنع مياه غازية وعصائر بدون ترخيص بالغربية

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ضبط مصنع مياه غازية وعصائر بدون ترخيص بالغربية ضبط مصنع مياه غازية وعصائر بدون ترخيص بالغربية

>الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع المياه الغازية والعصائر بقرية منشأة جنزور، التابعة لمركز طنطا وبداخله 4000 زجاجة مياه غازية غير صالحة للاستهلاك وطن سكر ومكسبات طعم ولون ورائحة.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "يسرى ع م ق"  - 47سنة صاحب مصنع مياه الغازية والعصائر بقرية منشأة جنزور–مركز طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته 4000 زجاجة  مياه غازية غير صالحة للاستهلاك، وطن سكر يستخدم فى التصنيع و5 كيلو مكسبات طعم ولون ورائحة فى المحضر 33718 جنح مركز طنطا 2016  وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين 60 عبوة زبادى وكابتشينو منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بشارع توت عنخ أمون قبل بيعها للجمهور، وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا  بضبط "ربيع م ر" - 34سنة صاحب محل بقالة بشارع توت عنخ آمون – ثان طنطا – مقيم  شارع إسماعيل سليمان – دائرة القسم وبحوزته 60 عبوة زبادى – كابتشينو منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 25569 جنح قسم ثان طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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