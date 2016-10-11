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وكيل تعليم شمال سيناء يزور مدرستين ويكرم معلمه

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وكيل تعليم شمال سيناء يزور مدرستين ويكرم معلمه وكيل تعليم شمال سيناء يزور مدرستين ويكرم معلمه

>شمال سيناء - محمد حسين

زار الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالعريش. 


> وقال التداوى  فى تصريح صحفى انه أكد على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية ، وممارسة الانشطة، والاهتمام بالموهوبين، وانه زار ايضا مدرسة بنك سيناء الوطنى الابتدائية بالعريش، ووجه بعمل لوحة شرف للمتميزين من الطلاب والمعلمين بالمدرسة ، ومنح شهادة تقدير ل أمال طه عبد الرحمن معلم اللغة العربية بالمدرسة  لتميزها في أداء عملها.


> واشار انه تم تشكيل لجان لمتابعة الاختبار للقرائية  برئاسة ليلي إسماعيل مرتجي وكيل المديرية ، وتضم اللجنة، طارق الترامسي مدير عام الشئون التنفيذية، مصطفي أحمد مدير إدارة التعليم الإبتدائي، و عاطف عبد المنعم مدير إدارة التعليم الاعدادي،  وحسنة الشرقاوي مدير وحدة القرائية بالمديرية .
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