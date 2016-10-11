قاضي محاكمة أعضاء «أولتراس أهلاوي» يمنع الصحفيين من تغطية الجلسة

أمر المستشار محمد يسري، رئيس محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، بمنع الصحفيين والمصورين من تغطية جلسة محاكمة 15 من أعضاء “أولتراس أهلاوي”.

كما قرر رئيس المحكمة، منع جميع الصحفيين والمصورين من دخول المحكمة، خلال نظر الجلسة.

ونسبت النيابة للمتهمين التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي.

والمتهمين هم: سيف الدين محمد، ومؤمن صلاح، وفتحي أشرف وعمرو عماد وأحمد سيد وعلي محمد علي ومحمود عبدالله وعلي عبدالرحمن وسامح زيدان وسامح ميخائيل وعبدالرحمن أيمن وعبدالله سمير ومحمد رفعت وكريم أحمد وأحمد علي وأحمد صلاح وسعيد محمد ومحمد فكري.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، أحالت ١٥ من أولتراس أهلاوي لمحكمة الجنح، وأحالت ٤ لمحكمة الطفل، حصلوا على البراءة، في القضية رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.