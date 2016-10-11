قاضى محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام يستمع لشاهد الإثبات الأول

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر سابع جلسات محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وبعد انتهاء شاهد الإثبات الأول من الإدلاء بأقواله سأل أحمد حسن دفاع المتهم الـ 14 في القضية الشاهد عن كيفية تعرفه أن قيادات الإخوان في الخارج أعطت تكليفات للمتهمين بتنفيذ عملية اغتيال النائب العام، ليرد الشاهد قائلا: "المصادر السرية"، ليتدخل رئيس المحكمة قائلا: "أمن الدولة لهم أعوان في كل حته".

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.