تجديد حبس رقيب شرطة هرب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمحتجزين بالسجن المركزى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، حبس رقيب شرطة متهم بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحبوسين على ذمة العديد من القضايا داخل سجن الجيزة المركزى 15يوماً على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث السجن المركزى بالجيزة، تفيد تورط رقيب شرطة من المعينين خدمة بالعمل داخل مقر السجن بتهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء للمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية، وفور وصول المتهم لاستلام مهام عمله تمكن النقيبان محمد يسرى وسيف جودة معاونى مباحث السجن المركزى من القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة و58 قرص ترامادول و28 قرص أبتريل و4 قطع من مخدر الحشيش وعدد من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد طارق شاش رئيس قطاع الوحدات بحيازته للمضبوطات، لتهريبها إلى المتهمين بغرف الحجز الخاصة بالسجن مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم، فأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.