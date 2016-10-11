98 مليون جنيه حصيلة بيع 11 قطعة أرض مستردة في مزاد حق الشعب

أعلنت جلسات المزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة بيع 11 قطعة أرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة بإجمالي 98 مليون جنيه .

وبيعت 6 قطع أراض بمساحة 1200 فدان بسعر 50 ألف جنيه للفدان، وهي القطع أرقام 54 و55 و56 و57 و58 و59 ، بإجمالى 60 مليون جنيه.

كما بيع خلال جلسة مزاد حق الشعب، المنعقدة بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قطعة أرض رقم 53 بمساحة 151 فدان بسعر 51 ألف جنيه للفدان الواحد ، بإجمالى 7 ملايين و701ألف جنيه.

وبيع بالمزاد القطعة رقم 3 ومساحتها 200 فدان بسعر 52 ألف جنيه للفدان بإجمالى 10 ملايين و400 ألف جنيه، بالاضافة إلى بيع القطعتين 34 و35 بمساحة 395 فدان بسعر 50 ألف جنيه للفدان الواحد بإجمالى 19 مليون و750 ألف جنيه، وذلك ضمن المساحات المطروحة والبالغة 17 ألفا و552 فدانا، بإجمالى 99 قطعة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة .

وينظم مزاد بيع أراضى حق الشعب، هيئة الخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وحساب حق الشعب، حيث يدفع المتقدمون للمزاد 2000 جنيه تأمين عن كل فدان قبل دخول المزاد على أن يلتزموا بسداد 5% من قيمة الأرض بمجرد رسو المزاد، فيما تؤكد لجنة استرداد أراضى الدولة، أن المزاد مفتوح للجميع طالما توافرت لهم الشروط القانونية المطلوبة لتملك الأراضى والتزموا بسداد المستحقات المطلوبة.

وتتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، واللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه مزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط.