سقوط تشكيل " قلبط وكيمو " لسرقة المواطنين بالإكراه في قبضة أمن القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين متهمين بتشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه في الخانكة.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية واللواء أشرف عبد القادرمدير المباحث الجنائية عدة بلاغات من مواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين

وأشارت تحريات المباحث برئاسة العقيد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعميد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة إلى أن سيارة ملاكى يستقلها ثلاثة أشخاص ترجل منها شخصان ملثمان بحوزتهما سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وإستولوا على مبلغ مالى من عمرو . م . ى 38 سنه، وعماد و م . ى - 35 سنه، وسعيد . س . ى 25سنه، وحسن . ر . م - 30 سنه سائق اثناء توجههم إلى سوق الجمال بناحية كفر عبيان، وفروا هاربين.

وإنتقلت مباحث المركز، وبإجراء التحريات حول الواقعة وتتبع خط سير هروب الجناه أمكن التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة كمال . ص . م - الشهير "كيمو " 23 – سنه عاطل ومقيم بدائرة المركز و "أيمن . ص . س " الشهير "بقلبط " 24 سنه عاطل ومقيم بمحافظة الشرقية .

واعترف المتهمان بإرتكابهم الواقعة وتكوينهما تشكيلاً عصابياً وتخصصا فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه.