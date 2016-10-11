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"التموين" تعلن عن توزيع 9 أطنان سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو بالمنيا

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"التموين" تعلن عن توزيع 9 أطنان سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو بالمنيا "التموين" تعلن عن توزيع 9 أطنان سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو بالمنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

 أعلنت مديرية بالمنيا أنه تم توزيع 9 أطنان من السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو ، خلال الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار مواجهة أزمة ارتفاع سعر السكر وتوفيره بالسعر الملائم للمستهلكين.

 

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إنه تم توزيع الكمية المتاحة من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ وعدد من السيارات المتنقلة التابعة للمديرية، مشيراً إلى أن أماكن التوزيع شملت (كفر المنصورة وعزبة شاهين وسكة تله وميدان بالاس  وأرض المولد ومجمع المصالح).

 

وأضاف وكيل الوزارة أنه جار حالياً بالتنسيق مع الوحدات المحلية إقامة منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة داخل كل وحدة محلية وبكل مجلس قروى، لافتاً إلى أن هناك العديد من القوافل التموينية التى تجوب القرى والنجوع بالمواد الغذائية الأساسية للمواطن من (سكر وزيت وأرز) لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ورفع المعاناة عنهم، كما نظمت مديرية التموين بالمنيا قافلة طبية وتموينية بالتعاون مع مديرية الصحة، وذلك بقرية حمد أبوزيد بمركز سمالوط.

 

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن القافلة يتم تنظيمها على مدار يومين فى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم إعداد خطة لتخصيص يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع للقوافل التموينية للقرى الأكثر احتياجا حتى نهاية العام الجارى.

 

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن القافلة تضم بيع لحوم سودانية مبردة بسعر الكيلو 60 جنيها، ولحوم برازيلية بسعر 45 للكيلو وكبدة بسعر 35 جنيها ومفروم بسعر 45 جنيها، كما تضم مختلف السلع التموينية بتخفيضات عالية تحت عنوان محاربة الغلاء.

 


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