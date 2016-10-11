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نيابة أسيوط تحصر خسائر حريق البدارى بعد احتراق 15 منزلا و20 حظيرة

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نيابة أسيوط تحصر خسائر حريق البدارى بعد احتراق 15 منزلا و20 حظيرة نيابة أسيوط تحصر خسائر حريق البدارى بعد احتراق 15 منزلا و20 حظيرة

>أسيوط - هيثم البدرى

تباشر نيابة مركز البدارى بمحافظة أسيوط التحقيقات فى أسباب الحريق الذى نشب مساء أمس بعزبة الحاج أحمد التابعة لقرية العتمانية بالمركز، والتى أسفرت عن احتراق 15 منزلا و20 حظيرة مواشى، وإصابة 7 أشخاص بحروق، ونفوق عشرات الماشية والأغنام.

 

ويقوم أفراد الشئون الاجتماعية بمحافظة أسيوط بتقدير الخسائر لبحث تعويض المتضررين، كما يمتثل 15 شخصا من المتضررين أمام النيابة العامة لسماع أقولهم عن أسباب الحريق.

 

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من رئاسة مركز ومدينة البدارى يفيد باندلاع حريق هائل بعزبة الحاج أحمد بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى أسفر عن خسائر فى الماشية والمنازل.

 

 جانب من الحريق

 

حريق بعزبة الحاج أحمد بالعتمانية بالبدارى

 

محاولة سيطرة الأهالى على الحريق

 

إصابة ١٧ شخصا بحروق سطحية فى حريق البدارى

 

اشتعال النيران فى 40 منزلا وحظيرة مواشى 

 

نفوق عدد من روؤس الماشية فى الحريق 

 


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