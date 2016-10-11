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إعادة محاكمة بديع و682 إخوانيا بقضية حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا غدا

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إعادة محاكمة بديع و682 إخوانيا بقضية حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا غدا إعادة محاكمة بديع و682 إخوانيا بقضية حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا غدا

>المنيا – حسن عبد الغفار

تستأنف الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، غداً الأربعاء، بمقر معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع عبد المجيد موسى، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و682 متهماً آخرين متورطين في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مركز العدوة، بشمال محافظة المنيا، وقتل رقيب شرطة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «شغب إخوان العدوة» عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة 2013.

وتواصل هيئة المحكمة غدا، تنفيذ قراراتها بالجلسة السابقة، ومناقشة شهود الإثبات والنفى، وطلبات ممثلى الدفاع عن المتهمين.

 


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