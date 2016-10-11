قاضى اغتيال النائب العام يواصل سماع الشهود

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع لآقوال شاهد الاثبات الاول فى محاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، محمد أحمد عز الدين الرائد بقطاع الامن الوطنى،مجرى التحريات فى القضية.

وقال الشاهد، إن أول واقعة نفذتها المجموعة المشرفة عليها القيادى الإخوانى الهارب “يحيى موسى”، كانت واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث اجتمع المتهمين وأعطوا وكلفوا المجموعات المسلحة برصد تحركات “بركات”من خلال مسئول مجموعات الرصد، وأخرين.

وأضاف أنه تم رصد كافة تحركات وخط سير المستشار الراحل، ومسكنه وأساليب السبل نحو استهداف وقوام الركاب، ومواعيد وتوقيتات،غدوه ورواحته، وأنه تم رفع ذلك الرصد إلى المتهم يحيى موسى، والذى أعطى تكليفات عقب اتفاق القيادات الإخوانية فى الخارج على قتله وتحديد المكان والزمان والسيارة المستخدمة عن طريق عبوة تفجيرية.

وتابع”قام أبو القاسم على يوسف بشراء سيارة ماركة سبرانزا فضى اللون، أمده المتهم أحمد طه وهدان، لشراء السيارة، وقام كلا من المتهمين محمود الأحمدى وآخرين بتجهيز العبوة المتفجرة ووضعها فى السيارة”.

واستطرد قائلًا، أنه تم تجهيز السيارة داخل احدى المقرات بمركز ههيا، وأخطئ الشاهد قائًلا مركز ههيها بمحافظة كفر الشيخ، فقاطعه القاضى، “ههيها محافظة الشرقية..وليست كفر الشيخ”.

وعقب الاتفاق على اغتيال المستشار الراحل، تم تكليف المكنى بأبو عمر، من قطاع “غزة”، بالاتصال مع عناصر المجموعات المسلحة،عرف منهم، المتهمين ابو القاسم، ومحمود الاحمدى، وتواصلوا مع اعضاء المجموعة عبر شبكة المعلومات الدولية”، واتفقوا بناء على التكليف السابق من القيادات الاخوالنية، على اسستهداف المستشار، ووضعالياتلتنفيذ تلك العملية.

واضيف الى اضطلاع محمود الاحمدى عقب نقل العبوةالتفجيرية من محافظة الشرقية الى شقة فى منطقة الشيخ زايد، قام المتهم ابو القاسم بتسليم المتهم محمود الاحمدى،برميل، لوضع العبوة التفجيرية بداخلها ـثم قام المتهم أحمد محروس بتوصيل العبوة الكترونيا، وتم الاتفاق على تحديد يوم 28 يونيو 2015 لتنفيذ العملية.

وقيام كلا من محمود الأحمدى، وأبو القاسم بنقل العبوة التفجيرية بواسطة السيارة، واستقلا السيارة بقيادة المتهم أبو القاسم والتحرك من مدينة الشيخ زايد، إلى محيط منطقة مدينة نصر، وتم تسليم السيارة لآحد الاشخاص، ثم توجها، إلى موقع التفجير عقب علمهما من المتهم يحيى السيد موسى بوضع السيارة مكان التفجير الواقع فى تقاطع شارع سلمان الفارس مع مصطفى مختار متفرع من عمار بن ياسر، فى مصر الجديدة، وتوجها المتهمان صحبة المتهم، ياسر عرفات، وترجل محمود الأحمدى ‘لى السيارة المتفجرة وفعيل العبوة بواسطة الريموت كنترول، إلا أنه تم تأجيل تنفي العملية نظرًا لتغيير الشهيد خط سيره، فقام المتهم محمود الأحمدى،بالغاء تفعيل العبوة، بتكليف من يحيى موسى على أن يتم معاودة تكرار ذلك، صباح اليوم التالى ،29 يونيو، مستقلين سيارة أخرى قيادة المتهم يوسف نجم،ماركة دايو اكسنت حمراء.

وفى صباح اليوم التالى تم تقابل كلامن المتهم المتهمين محمود الأحمدى وأبوالقاسم على يوسف والمتهم يوسف نجم، وتوجهوا جميعًا إلى موقع التفجير، وتابع”ترجل كلا من محمود الأحمدى إلى السيارة موقع التفجير لتفعيل العبوة، ووقف جانبًا، ثم ترجل المتهم أبوالقاسم بمحيط موقع التفجير ممسكَا بكاميرا للتصوير، وقام أحد الاشخاص بالتواصل مع المتهم محمود الأحمدى، وإبلاغه موكب المستشار هشام بركات، وحين وقوف الراحل بجوار السيارة قام المتهم بتفجير العبوة، مما أدى إلى استشهاده، فى الحال، وإصابة بعض أفراد حراسته، وإحداث تلفيات ببعض العقارات المحيطة بالحادث، ثم لاذا المتهمان بالفرار.

واختتم الشاهد حديثه أن المتهمين نفذوا، واقعتين اخريتين، وهما استهداف قول امنى بمحافظة الشرقية، واستهداف جراج قسم شرطة الازبكية، والقائمين على الواقعتين مجموعات الجهاد النوعى المسلح.

وتوصلت التحريات اضطلاع القيادات الإخوانية من خلال المتهم ابو القاسم على يوسف بامداد تلك المجموعات بسيارتين لتنفيذ عدد من العمليات العدائية، ضد الشخصيات القائمين على مؤسسات الدولة، وأنه تم الحصول على إذن من النيابة العامة وضبط السيارتين وتبين احتوائهما على سخانات كهربائية بداخلية مواد متفجرة.