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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين من عدة محافظات فى الضفة الغربية المحتلة، وذكر نادى الأسير الفلسطينى – فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – أن سلطات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة جنين، كما جرى اعتقال 2 من محافظة طولكرم، إضافة إلى اعتقال آخر من محافظة قلقيلية.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن وقوع إصابات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفى الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حاجزين عسكريين على مدخل مخيم الفوار وبلدة دورا، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق فى بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

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