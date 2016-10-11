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السيسى: المباحثات المصرية اليونانية القبرصية بناءة وتناولت قضايا الهجرة

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السيسى: المباحثات المصرية اليونانية القبرصية بناءة وتناولت قضايا الهجرة السيسى: المباحثات المصرية اليونانية القبرصية بناءة وتناولت قضايا الهجرة

>كتب محمد الجالى

وصف الرئيس عبد الفتاح ، مناقشاته مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان بـ"البناءة"، مشيراً إلى أنها تطرقت إلى العلاقات الممتدة التى تربط بين والاتحاد الأوروبى.

 

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته بقصر الاتحادية اليوم، أنهم ناقشوا الاستقرار فى المنطقة، والأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، حيث اتفقوا على الأولوية التى تحتلها قضية الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن رؤيتهم لملف الهجرة غير الشرعية تقوم على أهمية التعامل مع هذه الظاهرة فى إطار منهج شامل ومتوازن لا يركز فقط على البعد الأمنى وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

 

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على أن تشمل معالجة عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تنظيم قضايا الهجرة الشرعية والموسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات إلى جانب دعم التنمية فى دول المصدر.

 

وتابع الرئيس قائلاً: "القضية الفلسطينية تظل حاضرة فى هذا المحفل، حيث نعمل على التوصل إلى حل عادل وشامل لها، مما يساهم فى إنهاء  التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، كما اتفقنا على ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية الجزيرة القبرصية".


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