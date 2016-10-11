رئيس قبرص يشيد بدعم السيسى لحل مشكلة الجزيرة القبرصية ضد مطامع دول أخرى

عبر الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس، عن ما أسماه "العرفان" للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المتواصل فى المحافل التى يشارك بها، فيما يتعلق بالحل العادل لمشكلة الجزيرة القبرصية.

وأضاف فى كلمته أمام وسائل الإعلام بقصر الاتحادية، أن مصر دولة صديقة، ومنذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة زاد الدعم لدولة صغيرة مجاورة ضد مطامع دول أخرى.

وتابع الرئيس القبرصى، قائلاً: "أشكر بحرارة الرئيس الصديق عبد الفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال، وأعدكم بأن يكون استقبالكم فى قبرص فى القمة المصرية القبرصية اليونانية الخامسة بذات الحفاوة".