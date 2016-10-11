أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس قبرص يشيد بدعم السيسى لحل مشكلة الجزيرة القبرصية ضد مطامع دول أخرى

Google+ Print
رئيس قبرص يشيد بدعم السيسى لحل مشكلة الجزيرة القبرصية ضد مطامع دول أخرى رئيس قبرص يشيد بدعم السيسى لحل مشكلة الجزيرة القبرصية ضد مطامع دول أخرى

>كتب محمد الجالى

عبر الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس، عن ما أسماه "العرفان" للرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المتواصل فى المحافل التى  يشارك بها، فيما يتعلق بالحل العادل لمشكلة الجزيرة القبرصية.

 

وأضاف فى كلمته أمام وسائل الإعلام بقصر الاتحادية، أن دولة صديقة، ومنذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة زاد الدعم لدولة صغيرة مجاورة ضد مطامع دول أخرى.

 

وتابع الرئيس القبرصى، قائلاً: "أشكر بحرارة الرئيس الصديق عبد الفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال، وأعدكم بأن يكون استقبالكم فى قبرص فى القمة المصرية القبرصية اليونانية الخامسة بذات الحفاوة".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها