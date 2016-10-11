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السيسى: لدينا إرادة مشتركة مع اليونان وقبرص للتغلب على تحديات المنطقة

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السيسى: لدينا إرادة مشتركة مع اليونان وقبرص للتغلب على تحديات المنطقة السيسى: لدينا إرادة مشتركة مع اليونان وقبرص للتغلب على تحديات المنطقة

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح ، أنه واثق من وجود إرادة للدول الثلاث ( – قبرص – اليونان) للتغلب على ما تشهده منطقة المتوسط من تحديات إقليمية واجتماعية وسياسة واقتصادية، موضحًا أن اجتماع اليوم عكس توافقاً كبيراً فى الرؤى.

 

وأضاف "السيسى" فى كلمته بالقمة الثلاثة المشترك بين مصر واليونان وقبرص، أن القمة المشتركة اليوم عكست توافقا فى تحقيق نقله نوعية فى التعاون الثلاثى بمختلف المجالات بالمرحلة الراهنة من خلال تعزيز الشركات فى مجالات مختلفة تؤسس لوجه جديد يعبر من علاقاتهم الاستراتيجية الراسخة.


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