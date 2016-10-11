رئيس وزراء اليونان: احترام القانون الدولى ضمان استقرار المنطقة

دعا رئيس وزراء اليونان، الكسيس تسيبراس، إلى عدم التشكيك فى الاتفاقيات التاريخية والدولية، مؤكدًا أن احترام القانون الدولى فى تلك المسائل أساس لتنمية العلاقات بين كافة الدول، فى إشارة منه للقضية القبرصية بين تركيا وقبرص، مضيفًا: احترام القانون الدولى أمر بديهى من أجل ضمان استمرار استقرار المنطقة.

ودعا رئيس وزراء اليونان أيضا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى والقبرصى نيكوس انيستاس، إلى حل عادل للقضية القبرصية تتضمن قرارات الأمم المتحدة، والتى تؤكد على عدم بقاء أى قوات احتلال فى قبرص، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمفاوضات الجارية فى هذا الشأن.

وأشار رئيس وزراء اليونان، إلى ضرورة بدء مفاوضات صادقة لإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.