أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. السيسي: اتفقنا مع اليونان وقبرص على إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

Google+ Print
بالفيديو.. السيسي: اتفقنا مع اليونان وقبرص على إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية بالفيديو.. السيسي: اتفقنا مع اليونان وقبرص على إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

جانب من القمة الثلاثية بين واليونان وقبرص

أكد الرئيس عبدالفتاح أن القمة المصرية القبرصية اليونانية عكست تعزيز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن أساس تلك العلاقة هو التعاون المبني عليه الاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية.

وأضح الرئيس السيسي، خلال كلمته، أنه تم الاتفاق على تفعيل الربط بين موانئ مصر وقبرص واليونان وزيادة التعاون السياحي بين الدول الثلاث، أشار السيسي، مشددًا على  أن مصر مهتمة بإنهاء معاناة الشعوب السورية واليمن وليبيا وكذلك تعمل على تطوير التعاون مع الدولتين اليونانية والقبرصية، لتحقيق المصالح المشتركة .

وأشار الرئيس إلى ان مصر مهتمة بتطوير التعاون مع قبرص واليونان لتحقيق المصالح المشتركة، فضلا عن اتفاقنا عن ضرورة العمل على حل لقضية الهجرة غير الشرعية.

واختتم الرئيس السيسي، كلمته، بالقول: “أن اجتماعنا اليوم يعكس توافقنا في الرؤي في التعاون السياسي، خلال المرحلة القادمة عبر تاريخ ممتد للتعاون، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات؛ وعلى رأسها مشاريع الطاقة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب تعزيز التعاون بمجال السياحة، والزراعة، لضمان حياة كريمة لأبناء شعوبنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»