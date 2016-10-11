بالفيديو.. السيسي: اتفقنا مع اليونان وقبرص على إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة المصرية القبرصية اليونانية عكست تعزيز الشراكة والعلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، لافتا إلى أن أساس تلك العلاقة هو التعاون المبني عليه الاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية.

وأضح الرئيس السيسي، خلال كلمته، أنه تم الاتفاق على تفعيل الربط بين موانئ مصر وقبرص واليونان وزيادة التعاون السياحي بين الدول الثلاث، أشار السيسي، مشددًا على أن مصر مهتمة بإنهاء معاناة الشعوب السورية واليمن وليبيا وكذلك تعمل على تطوير التعاون مع الدولتين اليونانية والقبرصية، لتحقيق المصالح المشتركة .

وأشار الرئيس إلى ان مصر مهتمة بتطوير التعاون مع قبرص واليونان لتحقيق المصالح المشتركة، فضلا عن اتفاقنا عن ضرورة العمل على حل لقضية الهجرة غير الشرعية.

واختتم الرئيس السيسي، كلمته، بالقول: “أن اجتماعنا اليوم يعكس توافقنا في الرؤي في التعاون السياسي، خلال المرحلة القادمة عبر تاريخ ممتد للتعاون، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات؛ وعلى رأسها مشاريع الطاقة، والمحافظة على البيئة، إلى جانب تعزيز التعاون بمجال السياحة، والزراعة، لضمان حياة كريمة لأبناء شعوبنا.