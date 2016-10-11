ضبط وإحضار متهم لاتهامة بالاستيلاء على أموال المواطنين

أصدرت نيابة الأميرية، قرار بضبط وإحضار متهم يدعي أحمد على موسى، وذلك لاتهامهم على خلفية نصب واحتيال على عدد من المواطنين واستيلائه على أموالهم بدون وجه حق.

وقام المتهم باستخدام مجموعة من البلطجية، واستولى على عدد من المحلات بالقوة، مملوكه لأحد الاشخاص، وقام بفتح معرض سيارات بها وأخذ أحوال عدد كبير من المواطنين على عهد بأن يسلمهم سياراتهم في أقرب وقت ممكن، مدعيًا أن السيارات تأخذ وقتًا لإحضارها من الجمارك، إلا أنه مر 6 أشهر على دفعهم الأموال ولم يتسلموا شيئًا.

كما استولى المتهم على عدد من المحلات المملوكه لشركة شرق الدلتا، والتي كانت الشركه قامت بتأجيرها لأحد الاشخاص، إلا أنه أخذها بالقوة منه وقام باستغلالها لصالحهم، كما أنه ورفض أن يدفع إيجارها وأدعى أن له علاقاته بضابط المباحث بالمنطقة وأنه لن يستطيع أحد القبض عليه.

وأصدرت النيابة قرارًا ضبطه بناء على العديد من شكاوي المقدمه ضده، والتي استولى فيها على ما يقرب من 20 مليون جنيه من المواطنين، وتقوم مباحث الأموال العامه بملاحقته القبض عليه.