أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط وإحضار متهم لاتهامة بالاستيلاء على أموال المواطنين

Google+ Print
ضبط وإحضار متهم لاتهامة بالاستيلاء على أموال المواطنين ضبط وإحضار متهم لاتهامة بالاستيلاء على أموال المواطنين

أرشيفية

أصدرت نيابة الأميرية، قرار بضبط وإحضار متهم يدعي أحمد على موسى، وذلك لاتهامهم على خلفية نصب واحتيال على عدد من المواطنين واستيلائه على أموالهم بدون وجه حق.

وقام المتهم باستخدام مجموعة من البلطجية، واستولى على عدد من المحلات بالقوة، مملوكه لأحد الاشخاص، وقام بفتح معرض سيارات بها وأخذ أحوال عدد كبير من المواطنين على عهد بأن يسلمهم سياراتهم في أقرب وقت ممكن، مدعيًا أن السيارات تأخذ وقتًا لإحضارها من الجمارك، إلا أنه مر 6 أشهر على دفعهم الأموال ولم يتسلموا شيئًا.

كما استولى المتهم على عدد من المحلات المملوكه لشركة شرق الدلتا، والتي كانت الشركه قامت بتأجيرها لأحد الاشخاص، إلا أنه أخذها بالقوة منه وقام باستغلالها لصالحهم، كما أنه ورفض أن يدفع إيجارها وأدعى أن له علاقاته بضابط المباحث بالمنطقة وأنه لن يستطيع أحد القبض عليه.

وأصدرت النيابة قرارًا ضبطه بناء على العديد من شكاوي المقدمه ضده، والتي استولى فيها على ما يقرب من 20 مليون جنيه من المواطنين، وتقوم مباحث الأموال العامه بملاحقته القبض عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا