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تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حماية النيل من سد النهضة لـ6 ديسمبر

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تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حماية النيل من سد النهضة لـ6 ديسمبر تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات حماية النيل من سد النهضة لـ6 ديسمبر

>كتب ــ حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، والتى تطالب بإلزام بوضع حلول  لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح المائية فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.

 

 

واختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كل من، رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

 

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل، وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل. 

 

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .

 

 


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