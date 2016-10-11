سحر وحازم الهوارى يتنازلان عن طلب رد المحكمة بقضية انتخابات الجبلاية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قبول تنازل طلبات رد الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، المقام من حازم وسحر الهوارى عضوى اتحاد الكرة المصرى، أثناء نظر الاستشكالات التى أقاماها لوقف حكم استبعادهما من كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الماضية والتى انعقدت فى 30 أغسطس الماضى، وذلك بعد إثبات ترك الخصومة بعد تغيير هيئة المحكمة فى العام القضائى الجديد .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوقفت الثلاثة استشكالات، باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، لحين الفصل فى طلب الرد .

وكان محامى سحر وحازم الهوارى، طالب برد المحكمة قبل الفصل فى الإشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب أسمائهم من كشوف المرشحين .

وحملت الإشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى أرقام ٧٢٠٧٦، ٧٢٠٩١، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بقبول الدعوتين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلباوى، والتى تطالب باستبعاد حازم وسحر الهوارى من كشوف المرشحين على منصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.