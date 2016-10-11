نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المتهمين بحركة حسم بعد ضبطهم بالقليوبية

أكد مصدر قضائى بمحكمة الخانكة لـ"اليوم السابع" أن المتهمين بالانتماء لحركة "حسم" الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الذين تم ضبطهم بمناطق الخانكة وأبوزعبل وشبين القناطر سيتم التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط 12 من العناصر الإرهابية الذين ينتمون لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان بمناطق الخانكة وأبوزعبل وشبين القناطر بتهمة التخطيط لإثارة الفوضى والعنف والمشاركة فى محاولة اغتيال عدد من الشخصيات العامة.

وكشفت مصادر أمنية أنه تم خلال الأيام الماضية رصد تحركات عناصر "حسم" من خلال الأوراق التنظيمية التى تم العثور عليها داخل الشقة التى كان يختبئ بها القيادى الإخوانى محمد كمال قائد الجناح العسكرى للجماعة.