أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المتهمين بحركة حسم بعد ضبطهم بالقليوبية

Google+ Print
نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المتهمين بحركة حسم بعد ضبطهم بالقليوبية نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المتهمين بحركة حسم بعد ضبطهم بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

أكد مصدر قضائى بمحكمة الخانكة لـ"اليوم السابع" أن المتهمين بالانتماء لحركة "حسم" الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الذين تم ضبطهم بمناطق الخانكة وأبوزعبل وشبين القناطر سيتم التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة العليا.

 

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط 12 من العناصر الإرهابية الذين ينتمون لحركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان بمناطق الخانكة وأبوزعبل وشبين القناطر بتهمة التخطيط لإثارة الفوضى والعنف والمشاركة فى محاولة اغتيال عدد من الشخصيات العامة.

 

وكشفت مصادر أمنية أنه تم خلال الأيام الماضية رصد تحركات عناصر "حسم" من خلال الأوراق التنظيمية التى تم العثور عليها داخل الشقة التى كان يختبئ بها القيادى الإخوانى محمد كمال قائد الجناح العسكرى للجماعة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365