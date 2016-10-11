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تأجيل نظر رد العريان والبلتاجى بأحداث «الإرشاد» لجلسة الخميس لحضور المتهمين

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تأجيل نظر رد العريان والبلتاجى بأحداث «الإرشاد» لجلسة الخميس لحضور المتهمين تأجيل نظر رد العريان والبلتاجى بأحداث «الإرشاد» لجلسة الخميس لحضور المتهمين

أرشيفية

قررت الدائرة 19 بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر الطلب المقدم من عصام العريان ومحمد البلتاجي، لرد قاضي قضية أحداث “مكتب الإرشاد”، برئاسة المستشار محمد فهمى لجلسة 15 أكتوبر لحضور المتهمين.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية التحريض على القتل والشروع فيه، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحرير على العنف والبلطجة أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، أثناء تظاهرات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ونسبت لهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة، والمفرقعات، والمعدات اللازمة بذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة.

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أونا

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