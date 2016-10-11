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السيسي: القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون وحسن الجوار

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السيسي: القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون وحسن الجوار السيسي: القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون وحسن الجوار

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سروره باستقبال للقمة الثلاثية الرابعة بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدًا أنه هذا الأمر يمثل نموذجاً للتعاون وحسن الجوار ومدخلا للحفاظ على منطقة المتوسط بشكل خاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية.

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون الثلاثي الذي بدأ في عام  2014  ويعتبر امتدادا لتاريخ طويل للتواصل بين البلدان الثلاث.

وأوضح أن المباحثات تطرقت الى ضرورة الإسراع في عدة مشروعات تحديدًا في الطاقة باعتبارها ملكا للأجيال القادمة، مضيفًا أن أهم أولوياته فرص العمل للشباب، وتدعيم أواصر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تقوم على الاحترام المتبادل.

وأكد الرئيس السيسي أن قضية المهاجرين غيرالشرعيين يجب مواجهتها بكل حزم وحسم، مشيرًا إلى أن المحادثات تطرقت أيضا ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراعات الدائرة  في سوريا واليمن وليبيا.

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