السيسي: علاقتنا مع اليونان وقبرص تمثل نموذجًا للتعاون لاستقرار المنطقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة المشترك مع اليونان وقبرص تمثل نموذجًا إقليميا لعلاقات التعاون وحسن الجوار ومدخلا للحفاظ على أمن واستقرار منطقة المتوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بعد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان: “لا شك أن اهتمام مصر بتطوير التعامل مع قبرص واليونان أمر طبيعى وامتداد تلقائى لتاريخ طويل من الترابط بين الشعوب”.

وأوضح أن التاريخ المشترك بين الدول الثلاث يحتم عليهم أن يعملوا معنًا من أجل تطوير آلية التعامل الثلاثى، ووضع أساس جديد يوفر لأبناء الدول الثلاث نموذجًا يسمح بالتعدد ويرى فى الاختلاف رصيد للمواهب.