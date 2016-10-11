أسماء مصطفى تكشف ركود في سوق الجملة رغم انخفاض الأسعار في «نهار جديد»

حاورت الإعلامية أسماء مصطفى – في تقرير حصري لبرنامج “نهار جديد” – عددًا من التُجار في سوق جملة مدينة 6 أكتوبر، حول حركة البيع، ومدى إقبال المواطنين على الشراء بعد انخفاض الأسعار.

وقال أحد تُجار الجملة – خلال الحوار – إنه يعاني منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه عرض 120 كيلو فلفل حار للبيع مقابل 10 جنيه، بينما أكد تاجر آخر أن السوق “نائم” طوال اليوم، رغم أنه من المفترض أن يكون مزدحم بالمواطنين في أوقات مثل الثامنة صباحًا، موضحًا أنه يضطر لبيع الخضار للأسواق الخارجية بـ “الخسارة”.

ونوهت أسماء مصطفى، إلى أن سعر العنب في أسواق الجملة لا يتخطى جنيهين، بينما يتم بيعه في الأسواق العشوائية بأسعار غالية تصل لـ 6 جنيهات، مطالبةً المواطنين بمحاربة هذه الأسواق حتى يحصلوا على الخضروات والفاكهة بأسعارٍ رخيصة.

واستعرضت أسعار بعض الخضروات والفاكهة مثل الجوافة، المانجو، والكنتالوب، موضحةً أن أغلى كيلو مانجو في أسواق الجملة يصل لـ 11 جنيه فقط رغم أنه ليس موسمها، وأن قفص الكوسة بـ 10 جنيهات.

وتعجبت مذيعة النهار، من شكوى المواطنين من غلاء الأسعار في الوقت الذي يضطر فيه تجار الجملة إلى رمي الخضار الذي يتلف نتيجة عدم بيعه، وأضافت: “الناس مش لايقة تأكل والخضار والفاكهة مرمية في الزبالة”.

يُذكر أن أسماء مصطفى استضافت في “نهار جديد”، صباح اليوم الثلاثاء، محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، للحديث عن أزمة الركود في سوق الجملة، ودعا فريق عمل البرنامج لمشاهدة حال أسواق الجملة وبالفعل ذهبوا وتم تصوير التقارير عن طريق الموبايل، والتي تأكد فيها توقف حركة البيع رغم عرض الخضروات والفاكهة بأسعار رخيصة.

وأضاف “الفيومي” – خلال حواره مع البرنامج – أن الفواكه والخضروات في سوق الخضار في 6 أكتوبر “بيترموا عشان مش لاقيين حد يشتريهم”، وأن الأسعار هناك مخفضة جدًا، مؤكدًا أن “انضف حاجة في الطماطم.. اللي بيسموها اللوكس بجنية ونص.. والبتنجان بجنيه وربع”.

وشدد أنه يجب على الجميع امتلاك ضمير واعٍ، لأننا “مش هنجيب عسكري نوقفه عند كل واحد”، وأشار إلى أن أزمة الأسعار يتسبب فيها تاجر التجزئة، والذي يرفع الأسعار لأرقام مبالغ فيها، كما لفت إلى أن محافظ الجيزة محمد كمال الدالي؛ زارهم أول أمس في السوق، وأخبرهم أن المحافظة وفرت منافذ وأماكن في المناطق الشعبية “للي عايز يعرض البضاعة من سوق الجملة ..يدوبك بتزود تمن التكلفه على السعر بس” على حد تعبيره.