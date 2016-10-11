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«أرامكو» السعودية توقع 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية

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«أرامكو» السعودية توقع 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية «أرامكو» السعودية توقع 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية

ارامكو

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، 18 مذكرة تفاهم مع شركات تركية في مجالات توليد الكهرباء وبناء المطارات وإدارتها والأعمال الإنشائية بقطاع البترول وإنشاء الطرق.

ويتيح توقيع مذكرات التفاهم لتلك الشركات التقدم لمناقصات خاصة بمشروعات أرامكو في السنوات المقبلة، مما يسهم في تعميق العلاقات التجارية بين السعودية وتركيا.

وقال ناصر أمين الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في بيان نشرته الشركة علي موقعها الالكتروني بالعربية “إن توقيع مذكرات التفاهم هذه اليوم يمهد الطريق لأرامكو السعودية لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا واستقطاب الاستثمارات من نظيراتها التركية إلى المملكة”.

وأضاف الناصر في بيان منفصل نشر بالانجليزية “مذكرات التفاهم ستساعد على مواصلة تطوير فرص الأعمال بين البلدين ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركات التركية في مشروعات مستقبلية”.

وقالت أرامكو في بيانها إن قائمة المشاريع المعنية بهذه المذكرات تتراوح بين مطار المدينة المنورة وشبكة نقل المياه في مدينة الرياض، وشبكة خطوط السكك الحديدية في الجبيل والمرافق السكنية التابعة لمدينة ينبع الصناعية.

وكان الناصر قد قال في مؤتمر الطاقة العالمي باسطنبول في وقت سابق إن الشركة تخطط لاستثمار 300 مليار دولار على مدى السنوات‭‭‭‭ ‬‬‬‬ العشر القادمة مع التركيز على الغاز.

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أونا

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