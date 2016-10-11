ما تأثير الرقص والموسيقى على مخ الإنسان؟

اثبت العلماء الكنديون أن مزاولة الرقص والموسيقى، تؤثر على مخ الإنسان أقوى مما كان من المعتقد سابقًا، ولكن في اتجاهين مختلفين، نقلاً عن ارتى روسيا.

قام العلماء الكنديون بمقارنة بنية المادة البيضاء، في مخ الفنانين المحترفين في مجال الباليه والموسيقى، وذلك بأستخدام أسلوب التصوير المقطعي التداخلي لبعض المناطق في دماغ الإنسان.

وتبين أن هناك فرقًا كبيرًا في تأثير الرقص وتأثير الموسيقى على مخ الإنسان، فإن الخلايا العصبية لدى الراقصين والراقصات، تربط بين مناطق في دماغ الإنسان تتحمل المسؤولية، عن معالجة المعلومات الحسية والحركات.

وتبين إن نصفي الكرة في مخ الراقصين مرتبطان بعضهما بالآخر، أكثرد مما لدى الموسيقيين، ويمكن القول إن الراقصين يدربون أعضاء الجسم التي تتمثل في قشرة مخ الإنسان.

أما الموسيقيون فيركزون بشكل أساسي على تدريب بعض أعضاء جسم الإنسان، مثل الكفين والأصابع وتجويف الفم، التي لا تتمثل على نطاق واسع في مخ الإنسان.

وأوضحت صاحبة الدراسة، في هذا الموضوع الباحثة الكندية كيارا جاكوزا، أن المعلومات التي استطاع زملاؤها الحصول عليها ستسمح بالافتراض أن مزاولة الرقص والموسيقى تؤثر على المخ، ولكن في اتجاهات معاكسة، حيث تزيد من نشاط بعض أقسام المخ وتُضعف بعضها الآخر.