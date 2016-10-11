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وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ مرافق «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

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وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ مرافق «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ مرافق «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ المرافق بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد مدبولي – خلال تفقده لأعمال المرافق العامة والطرق بالمرحلة الأولى للمشروع، والتي تبلغ مساحتها ١٠٩٤ فدانًا، وتتكون من الحيين الأول والثاني – بدء تسليم قطع أراضي الحي الأول للحاجزين منذ شهر أغسطس الماضي، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب، الصرف الصحي، شبكات الري، الكهرباء، والطرق.

وانتقل الوزير – خلال الجولة – لتفقد أعمال المرافق والطرق بالحي الثاني، حيث شدد على الالتزام بالبرنامج الزمني التنفيذي المضغوط، وخاصةً المرحلة العاجلة بالحي الثاني لسرعة تسليم قطع الأراضي للحاجزين.

واستعرض مع مسؤلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة، الموقف التنفيذى بباقي أحياء المشروع بالمرحلتين الثانية والثالثة، واللتين تزيد مساحتهما عن ٢٠٠٠ فدان، ويجري بهما تنفيذ أعمال الطرق والتسوية.

 

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