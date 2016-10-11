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قاضى «اغتيال النائب» العام يستكمل سماع الشهود

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قاضى «اغتيال النائب» العام يستكمل سماع الشهود قاضى «اغتيال النائب» العام يستكمل سماع الشهود

أرشيفية

واصل الضابط أحمد محمد عز الدين، الضابط بقطاع الأمن الوطني، شهادته عن التحريات التي أجراها في القضية المعروفة بـ”مقتل هشام بركات “.

وأكد الشاهد الضابط أحمد محمد عز الدين، الضابط بقطاع الأمن الوطني، شهادته عن التحريات التي أجراها في القضية المعروفة بـ”مقتل هشام بركات “، على أن تحرياته إصدار تكليفات من القيادات الإخوانية خارج البلاد، لنظرائهم بالداخل لمحاولة اختيار عدد من عناصر المجموعات المسلحة لتلقي تدريبات عسكرية متقدمة بقطاع غزة.

وجاء ذلك من أجل تأهيلهم على تنفيذ العمليات الإرهابية بالبلاد من ضمن المسافرين لهناك، المتهم محمد السيد إبراهيم و المتهم محمود الأحمدي و المتهم محمد عبد الحفيظ و المتهم محمد يوسف عبد المطلب و آخرين.

ولفت الشاهد الى قيام المتهم محمد يوسف عبد المطلب بمساعدة عناصر المجموعة السابق ذكرها، بالتسلل لقطاع غزة ، ونجحوا فعلاً في الوصول لهناك و كان في إستقبالهم المكني “أبو عمر و أبو عبدالله ” القيادي بحماس و تم تسكينهم ، لتلقي تدريبات على كيفية إستخدام السلاح بأنواعها وكيفية تصنيع المتفجرات و طبيعة المواد المستخدمة.

و كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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