هولاند: من المهم مواصلة المحادثات مع روسيا رغم الخلافات

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، إن من المهم مواصلة المحادثات مع روسيا رغم الخلافات الكبيرة مع موسكو بشأن سوريا ولكن لا جدوى من المباحثات إذا لم تكن “صريحة وحازمة”.

وأضاف هولاند في كلمة أمام مجلس أوروبا في ستراسبورج إن “فرنسا لديها خلاف كبير مع روسيا بشأن سوريا والفيتو الذي استخدمته روسيا ضد مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الدولي حال دون وقف القصف وتمكين سريان هدنة.

وأكد الرئيس الفرنسي “أرى أن من الضروري إجراء حوار مع روسيا ولكن يجب أن يكون حازمًا وصريحًا وإلا لن يكون له مكان وسيكون تمثيلية، إنني على استعداد للقاء الرئيس بوتين إذا استطعنا إحراز تقدم بشأن السلام”.