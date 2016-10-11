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مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لذهاب نهائي أبطال إفريقيا

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مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لذهاب نهائي أبطال إفريقيا مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لذهاب نهائي أبطال إفريقيا

لاعبي الزمالك

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في المباراة التي ستقام يوم السبت القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
> وضمنت القائمة التي أعلنها مفاجأة بعد ضم علي فتحي الظهير الأيسر، وذلك بعدما فضل الجهاز الطبي بقيادة أيمن زين اصطحابه للاشراف على البرنامج التأهيلي.
> وفيما يلي القائمة:
> حراسة المرمى: أحم الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.
> خط الدفاع: أحمد دويدار وإسلام جمال وعلي جبر وعلي فتحي.
> خط الوسط: رمززي خالد وأحمد توفيق ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمود شيكابالا وأيمن حفني ومصطفى فتحي.
> خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي أوهاويشي وإيمانويل مايوكا.

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