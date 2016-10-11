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رسميًا .. إيطاليا تسحب عرضها لاستضافة أولمبياد 2024

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رسميًا .. إيطاليا تسحب عرضها لاستضافة أولمبياد 2024 رسميًا .. إيطاليا تسحب عرضها لاستضافة أولمبياد 2024

ارشيفية

قال جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة الاولمبية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا سحبت رسميًا عرضها لاستضافة اولمبياد 2024 في روما بعد أن صوت مجلس المدينة ضد المشروع.

وأبلغ مالاجو الصحفيين منهيا التكهنات حول أنه ربما يحاول المضي قدما في العرض بغض النظر عن التصويت “اليوم كتبت رسالة إلى اللجنة الاولمبية الدولية سحبنا فيها عرضنا لاولمبياد 2024″.

وأعلنت فيرجينيا راجي رئيسة بلدية روما الشهر الماضي، أن المدينة لديها أوجه انفاق للمال أكثر إلحاحًا وأن استضافة الألعاب الاولمبية قد تدفن العاصمة الايطالية تحت جبال من الديون.

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