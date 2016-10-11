ما عليك فعله أثناء أسابيع حملك

لتكوني في صحة جيدة، ومطمئنة، تابعي جميع مواعيدك مع طبيبك حسب مراحل نمو جنينك، في الأسابيع الآتية، والتي تنصحك باتباعها خبيرات "ماذر أند بيبي"

من الأسبوع 0–7

ما الذي يجب فعله؟

- حالما تعرفين انك حامل، يجب أن تحجزي موعداً لدى طبيبك العام الذي بإمكانه تأكيد الحمل، إنه ليس أمراً أساسياً، ولكنه يمكن أن يساعد في طمأنتك. تأكدي من إبلاغ دائرة الموارد البشرية في عملك بأنك حامل.

- لست مرغمة بإبلاغ رئيسك في العمل بحملك في هذه المرحلة (عادة تعتبر فترة الحمل التي وصلت إلى 12 أسبوعاً بعد فحص التصوير الضوئي الأول هو الوقت المناسب لذلك)، رغم أن إبلاغه سيكون أفضل إذا كانت هنالك مسائل تتعلق بالصحة والسلامة العامة يجب أخذها بعين الاعتبار. - أذا أردت حجز موعد مبكر لإجراء فحص التصوير الضوئي لكي تطمئني أكثر بعد حدوث نزيف مبكر، فعليك التفكير بالذهاب بين ستة إلى عشرة أسابيع من الحمل.

من الأسبوع 8–11

ما الذي يجب فعله؟

- عليك زيارة طبيبك العام في الأسبوع الثامن من الحمل لترتيب إجراءات الرعاية الصحية أثناء الحمل، وللحجز من أجل فحص الالتراساوند – يحق لك الخروج من العمل بأجر مدفوع لإجراء فحوصات الحمل، لذا عليك تخصيص الوقت لذلك.

-عليك الانتباه لمعالجة أسنانك أثناء الحمل، لذا ليس لديك أي عذر للمراوغة. لقد أظهرت الدراسات أن الولادات المبكرة يمكن أن ترتبط بأمراض اللثة، لذا من المهم إجراء تلك الفحوصات.

من الأسبوع 12–19

ما الذي يجب فعله؟

- رتبي موعداً لأجراء الفحص الجنيني الأول عندما تصلين إلى نهاية الثلاثة أشهر الأولى.

- إذا لم تكوني قد قمت بذلك فعلياً، فإن مرور فترة 12 أسبوعاً على الحمل هي وقت مناسب لإبلاغ صاحب العمل بأنك حامل.

- سوف تجرين فحص التصوير الضوئي الأول. وهو فحص ألتراساوند يتم إجراؤه في المستشفى من قبل مختص في التصوير الضوئي، من أجل التقييم الدقيق لموعد الولادة المرتقب، وإذا كنت حاملاً بأكثر من طفل.

- عندما تصلين إلى نهاية فترة الثلاثة أشهر الأولى من حملك، ينبغي عليك أن تحجزي موعداً مع قابلتك المسؤولة، وستكون تلك هي المرة الأولى التي تقابلينها فيها، لذا فسوف تجري بعض الفحوصات للاطمئنان عليك وعلى طفلك.

- سجلي في صف تدريب الحوامل حيث أنها تمتلئ بسرعة. أنظري إلى دليلنا للحصول على نصائح حول كيفية اختيار الصف الأفضل لك.

- قد يبدو الوقت مبكراً لذلك، ولكن عليك البدء بالتفكير في خيارات رعاية الطفل. أنظري الصفحة المتعلقة بالحصول على معلومات.

تابعي معنا بقية مراحل الفحص