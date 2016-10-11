طريقة سهلة وبسيطة لتعليم طفلك قراءة الساعة

تنمية قدرات الطفل وزيادة معلوماته لاتكون فقط من خلال المدرسة، يمكنك من خلال تدريبات بسيطة أن تنمي لديه عدد من المواهب ومنها على سبيل المثال تعليم الطفل قراءة الساعة، التي يمكنك أن تبدئي بها مع طفلك منذ عمر الخامسة، ولكي يستطيع طفلك قراءة الساعة بشكل صحيح تحتاجين إلى اتباع الخطوات الآتية:



تحتاجين إلى:

1. ورقة بيضاء.

2. ورق مقوى.

3. أقلام ومقص ودبوس.



الخطوات

1. نرسم دائرة على الورقة البيضاء، ويمكن استخدام طبق أو (CD) لرسم الدائرة.

2. قصي الدائرة، ثم أثنيها إلى أربعة أجزاء متساوية، وافرديها مرة أخرى.

3. ضعي أرقام 12 _3 _ 6 _9 في الزوايا الأربع كما في الساعة، ثم اكتبي باقي الأرقام.

4. ضعي رقم خمسة في دائرة صغيرة بين كل رقم والآخر، ليدل على وجود خمس دقائق بين كل رقم والرقم الذي يليه.

5. ارسمي على الورق المقوى سهمان: أحدهما طويل، والآخر قصير، ثم قصيهما لعمل العقارب.

6. ضعي العقربان فوق بعضهما، ثم ثبتيهما بدبوس في منتصف الدائرة.



طريقة الشرح

عرفي طفلك أن العقرب الصغير هو الذي نستطيع معرفة الساعة من خلاله، والعقرب الكبير يساعدنا على معرفة الدقائق، وأن هناك أربع أشياء يجب معرفتها عن العقرب الكبير، وهي:

1. إذا كان على رقم 12، تكون الساعة بالضبط "oclock".

2. إذا كان على رقم 3، تكون الساعة وربع " quarter past".

3. إذا كان على رقم 9، تكون الساعة إلا ربع "quarter to".

4. إذا كان على رقم 6، تكون الساعة ونصف "half past