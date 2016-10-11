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بالصور.. أهالى بالشرقية يغلقون مدرسة بالجنازير احتجاجا على نقل معلمين

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بالصور.. أهالى بالشرقية يغلقون مدرسة بالجنازير احتجاجا على نقل معلمين بالصور.. أهالى بالشرقية يغلقون مدرسة بالجنازير احتجاجا على نقل معلمين

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

أغلق أولياء أمور تلاميذ مدرسة إبراهيم حسن الابتدائية التابعة لوحدة الفرايحة المحلية لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية أبواب المدرسة بالجنازير بعد إخراج التلاميذ، اعتراضا منهم على نقل معلمين من المدرسة إلى أخرى.

 

وقال محمد إبراهيم سعد ولى أمر أحد الطلاب، إن المسئولين عن التعليم قرروا نقل 2 من المدرسين بالمدرسة رغم أنهم من أكفأ المعلمين بالمدرسة وأنهم يواظبون على الحضور بشكل يومى ويعلمون أبناءنا بشكل جيد.

 

وأضاف إبراهيم على حسن وعلى المهدى السخرى من أولياء الأمور، أن المدرسة متواجدة بمنطقة حدودية بين 3 مراكز هم أولاد صقر وصان الحجر والحسينية وعلى حدود محافظة الشرقية والدقهلية، وهذا جعل المعلمون لا يتواجدون بشكل منتظم وتقدمنا بعدد من الشكاوى للمسئولين دون جدوى، ما جعل أبناؤنا لا يأخذون القسط الكافى من التعليم، وفوجئنا بنقل المعلمين اللذين يحضران ويعلمان أبناءنا، ما أثار حفيظة الأهالى وأولياء الأمور، وجعلهم يتجمهرون ويغلقون المدرسة بالجنازير ويعلنون عدم فتحها إلا بعد إلغاء نقل المعلمين وتدعيم المدرسة بمعلمين آخرين لتحسين العملية التعليمية بالمدرسة.


> وهدد أولياء الأمور بعدم فتح المدرسة ودخول أبنائهم فيها إلا بعد العدول عن نقل المعلمين، لأنهما اللذان يقومان بالتعليم بالمدرسة.

 

 

 

 

 

 

 


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