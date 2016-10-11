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بالصور .. حملة لإزالة الإشغالات بالقناطر الخيرية

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بالصور .. حملة لإزالة الإشغالات بالقناطر الخيرية بالصور .. حملة لإزالة الإشغالات بالقناطر الخيرية

>القليوبية - حسن عفيفى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القناطر الخيرية برئاسة عبدالحكيم القاضى  بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة حملة مفاجئة لرفع الإشغالات بمدينة القناطر الخيرية.

وقامت الحملة برفع الإشغالات في قطاع الوحدة المحلية بشلقان (منطقة الحارث) ، حيث  تم إزالة جميع الأكشاك والأرصفة المخالفة التي تعوق حركة المرور  ونقل السيارات المحملة بالبضائع إلي الأماكن المخصصة لها، بالإضافة تحرير محاضر إشغالات ونظافة للمخالفين.

وقال القاضى حملات الأزالة تأتى للتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح للبلطجية باستغلال الشوارع في أعمال البيع والشراء الغير مشروع وحرمان المواطنين من حقهم في السير الآمن  بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتوفير الراحة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة .

 

 

 

 

 

 


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