إصابة تلميذة بعد سقوط مروحة بأحد فصول مدرسة بالوادي الجديد

سقطت مروحة معلقة بسقف أحد الفصول بمدرسة عبد السلام عارف الابتدائية بقرية عارف التابعة لمركز الخارجة بالوادي الجديد، ما أدى إلى إصابة التلميدة “آيات سعد نجاتى”، وفزع تلاميذ الفصل.

من جانبه، قال صالح حسين أحمد مدير مدرسة عبد السلام عارف، لـ”اليوم السابع”، إن المروحة سقطت بالفعل فى الفصل وهى مروحة خلفية فى نهاية الفصل وسقطت بسبب تآكل الحامل الخاص بها على الرغم من إجراء صيانة كاملة للمستلزمات المدرسية، مؤكدا أن العناية الإلهية انتقدت التلاميد من كارثة حال سقوط المروحة عليهم أثناء تشغيلها.

وأضاف مدير المدرسة، أن التلميذة آيات سعد نجاتى أصيبت بخدش بسيط حسب تعبيره وأن باقى التلاميذ بصحة جيدة ولم يصيبهم مكروه.

وأكد مجدى منصور مدير الإدارة التعليمية بالخارجة فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع”، أن التلميدة “آيات سعد نجاتى” لم تصب بجروح نافدة أو كدمات باستثناء خدش بسيط، ويمكن التثبت من ذلك بتوقيع الكشف الطبى عليها، حيث قام بزيارة المدرسة ومتابعة أسباب سقوط المروحة وفتح تحقيق فى الواقعة لبيان المتسبب فيها .