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«أردوغان» يحذر رئيس وزراء العراق: إعرف حدودك

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«أردوغان» يحذر رئيس وزراء العراق: إعرف حدودك «أردوغان» يحذر رئيس وزراء العراق: إعرف حدودك

أردوغان والعبادي

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بأن “يعرف حدوده” وقال إن الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة.

وقال أردوغان في اجتماع لزعماء إسلاميين في اسطنبول “العراق لديه طلبات معنية مننا بشأن بعشيقة والآن يطالبنا بالرحيل، مضيفًا ”رئيس الوزراء العراقي يهينني، أولا اعرف حدودك”.

وكانت تركيا والعراق تبادلا استدعاء السفراء في مواجهة دبلوماسية متصاعدة وحذر العبادي تركيا من أنها تخاطر بإثارة “حرب إقليمية” بالإبقاء على قوات في الأراضي العراقية.

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