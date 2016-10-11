بالصور..«أبوهشيمة» يفتتح قرية «عزبة النصارى»بالمنيا بعد إعادة تطويرها

كشف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أن أعمال إعادة الإعمار بالقرية الجديدة بقرية توشكى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال المعاينة والبحث من قبل فريقى حديد المصريين، وجمعية الأورمان للوقوف على الاحتياجات المطلوبة.

وأضاف أبوهشيمة، أن المبادرة لن تتوقف بعد تنفيذ مشروع الأربعين قرية بمحافظات صعيد مصر، بل ستحدد مرحلة جديدة وبعدد قرى جديدة قد يكون أكثر من 40 قرية، وتعد قرية “عزبة النصارى” بمركز سمالوط، والتى تم افتتاحها هى القرية التاسعة ضمن المبادرة التى أطلقت فى يونيو 2014، لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بمصر، والتى تستهدف 40 قرية بمحافظات مصر بتكلفة تصل الى 120 مليون جنيه، وشملت قرى مهدى الأخرم و الغرقد، وأبوصالح بمحافظة بنى سويف، وقرية الشيخ فضل بالمنيا، و قرية أولاد يحيي بحرى بسوهاج، وقرية النخيلة بأسيوط، وقرية الشيخ على بمحافظة قنا، وقرية الخربة بالعريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إغاثة ثلاثة قرى أخرى بمحافظة البحيرة، قد تضررت فى شتاء 2016 جراء السيول، وهى قرى المسعدة، ومنطقة الزهور، و القطعة والتابعين لمركز المحمودية، فقد تم ترميم المنازل بهم وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيلات الكهرباء والمياه، وبهذا تكون المبادرة وصلت إلى 6 محافظات بالصعيد، منها محافظات تم عمل أكثر من قرية بها مثل، المنيا، وبنى سويف بالاضافة إلى محافظتى البحيرة وشمال سيناء.

وبلغ إجمالى عدد المنازل التى تم إعادة إعمارها وترميمها 607 منزلاً، وتم تسليم 500 رأس ماشية ويصرف لأصحابها تأمين غذائى شهرى للمواشى بمقدار 400 جنية، كما تم توزيع 76 الف كيلو لحمة و 6700 قطعة ملابس، و 22500 بطانية، والتكفل بـ 115 حالة زواج فتيات يتيمات، وتسليم 35 جهاز تعويضى و توزيع 125 مشروع متناهى الصغير، بواقع 12 الف جنية لكل مشروع.

وقد شهد افتتاح قرية “عزبة النصارى” حضور وفد من كبار رجال الدولة، ضم كل من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، واللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، والدكتور حسن خليل نائبًا عن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، و القمص داود ناشد وكيل المطرانية بسمالوط، و العقيد أكرم علي المستشار العسكري بمحافظة المنيا.

وشملت أعمال الإعمار إعادة بناء 51 منزلًا بالكامل من أعمال إنشاء وبناء وترميم وتشطيب ودهانات وتركيب أبواب وشبابيك، كما تم توصيل كل الخدمات والمرافق وفرش المنزل بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربية، بالإضافة إلى توزيع 52 رأس ماشية على الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل، يمثلون 52 أسرة فاقدة لمصدر الرزق وسيتم صرف تأمين غذائى شهرى بمقدار 400 جنية، و10 شيكات تيسير زواج للعرائس اليتيمات بواقع 5 آلاف جنيه لكل عروس، و10 شيكات قروض حسنة بواقع 40 ألف جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة، إلى جانب توزيع 12 كرسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوصيل 20 توصيلة مياه لمنازل الأسر غير القادرة.

وقال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، “كلنا سعداء بدور رجال الأعمال الوطنيين، والجمعيات الخيرية، فى تطوير وإعادة إعمار قرى الصعيد، ونقول لهم ربنا يجازيكم خيرًا”.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جميع دول العالم تتم بها أعمال التنمية والتطوير بمساعدة الأغنياء والقادرين، الذين يساعدون وطنهم، مطالباً الأهالى بألا يبخلوا عن مساعدة جيرانهم فى شىء، سواء مساعدة فى التعليم أو شراء ما ينقصهم.

وتابع زكى بدر، “لو كل مصرى بيساعد جيرانه وأصدقائه ستنهض مصر بعمل وجهد أبنائها، ونتمنى أن يكون المصريون جنبا إلى جنب ويساعدون بعضهم، وكلنا نعمل تحت وصف واحد، سواء أغنياء أو أقل غنى، لأننا “مصريين” لنا جميعا نفس الحقوق والواجبات”.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال كلمته بحفل الافتتاح، إن الرسالة الثانية هى اننا لمسنا عمل مجتمعى جاد ومحترم لاعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه تزامنًا مع افتتاح القرية، قامت وزارة الاوقاف بإطلاق مبادرة لتوفير بدل الشنطة المدرسية والتى بدأت اليوم بتوفيرها ل 10 آلاف و400 تلميذ، وتستهدف 100 الف تلميذ على مستوى الجمهورية ، هذا إضافة إلى تخصيص 50٪‏ من أرصدة مجالس الإدارات التابعة للوزارة لشراء مقاعد دراسية للطلاب فى المدارس التى تحتاج الي مقاعد، مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة القادمة سوف تكون عن التعليم، وأن الجمعة التى ستليها ستكون عن العمل التطوعى والعمل المدنى وضوابطه لتخفيف المعاناه عن المواطنين.

وأشار إلى أنه فور وصوله استقبله أحد القساوسة، وهو يضع يده فى يد مدير مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، ويؤكد لهم أنهم يد واحده لا فرق بين مسلم ومسيحى، مضيفًا: “هذا هو الشعور الذى نريد ان نؤكده انه لن يستطيع اعداء الوطن ان يفرقوا بين ابنائه”.

بدوره، أعرب الدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط عن سعادته بتطوير قرية عزبة النصارى بمحافظة المنيا، قائلا: أنا سعيد وأنا موجود فى قرية “عزبة النصارى،، والرسالة التى نريد توجيهها أن ملف العدالة الاجتماعية للأسر اللأكثر احتياجا ، من أكثر الملفات الذى تليه الدولة اهتمام، ولدينا استراتيجية طويلة الامد اطلقها الرئيس السيسي هى 2030 لتخفيض معدلات الفقر بما لا يقل عن 50٪‏ من معدلاتها الحالية”.

> وأشار إلى أنه تم تخصيص 137 مليار جنيه فى الموازنة الاستثمارية فى العام المالى الحالى لتوفير خدمات مياه شرب وصرف صحي وتعليم وصحة وطرق لكافة محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين، والألف قرية الاكثر احتياجا متركزين فى الصعيد، مضيفا: نؤكد أن الصعيد فى بؤرة اهتمام الحكومة، مضيفا أن الحكومة لن تستطيع القيام بكل شئ بمفردها، ولكن سيتم ذلك بالتكامل بين الدولة ورجال الاعمال وقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لتكرار قصص النجاح، كالتى نحضرها الآن فى قرية “عزبة النصارى”، لتحسين مستوى معيشة المصريين، ونوجه الشكر لمجموعة حديد المصريين، وجمعية الاورمان.