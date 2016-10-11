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الكرملين يكشف أسباب إلغاء زيارة بوتين إلى فرنسا

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الكرملين يكشف أسباب إلغاء زيارة بوتين إلى فرنسا الكرملين يكشف أسباب إلغاء زيارة بوتين إلى فرنسا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الكرملين أن رئيس روسيا عدل عن نيته القيام بزيارة إلى باريس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بوتين قرر إلغاء هذه الزيارة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه كان يخطط لعدد من الفعاليات المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي الديني الروسي وإقامة معرض، وللأسف أسقطت هذه الفعاليات من البرنامج، لهذا قرر الرئيس إلغاء زيارة مقررة لفرنسا في الوقت الراهن.

وأشار بيسكوف إلى استعداد الرئيس بوتين لمعاودة بحث إمكانية الوصول إلى فرنسا في زيارة عندما “تتهيأ فرصة سانحة”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال إن بوتين ينوي القيام بزيارة إلى فرنسا في 19 أكتوبر 2016.

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