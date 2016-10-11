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انقطاع المياه 12 ساعة بالجيزة بسبب أعمال المترو

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انقطاع المياه 12 ساعة بالجيزة بسبب أعمال المترو انقطاع المياه 12 ساعة بالجيزة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه-أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة إسكان شباب الرماية، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباح غد الأربعاء وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، بسبب أعمال تحويل مرافق الخط الرابع للمترو الأنفاق.

يذكر أن  مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، سيمتد من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ثم يمتد حتى محطة الفسطاط من خلال مسار طوله حوالى 19كم للمرحلة الأولى .

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