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غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض أفيشات أفلام «حلمي حليم»‎

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غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض أفيشات أفلام «حلمي حليم»‎ غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض أفيشات أفلام «حلمي حليم»‎

يُقام معرض لأفيشات أفلام المخرج الراحل حلمي حليم، في تمام الـ 6 من مساء غدًا الأربعاء، بقاعة آدم حنين بالهناجر، ويستمر حتى 20 أكتوبر.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات الدورة العشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان.
> يضم المعرض مقتنيات الناقد السينمائي سامح فتحي، حيث يعرض عددًا من أفيشات أفلام المخرج الراحل حلمي حليم، منها:” أفيشات أفلام أيامنا الحلوة، حكاية حب،
> طريق الدموع، حكاية العمر كله، كانت أيام، والقلب له أحكام”، فضلًا عن العديد من أفيشات أفلام المخرج الراحل .

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