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ضبط 2540 طن سلع غذائية معبأة ببيانات وهمية بمخزن غير مرخص بالإسكندرية

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ضبط 2540 طن سلع غذائية معبأة ببيانات وهمية بمخزن غير مرخص بالإسكندرية ضبط 2540 طن سلع غذائية معبأة ببيانات وهمية بمخزن غير مرخص بالإسكندرية

> الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث بمديرية أمن الإسكندرية القبض على مدير مخزن يقوم بتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص، ويضع عليها بيانات تجارية وهمية، وضبط بحيازته 2540 طن سلع ومواد غذائية.

 

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "ش .ص"- 40 سنة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة اللبان، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة المواد الغذائية  دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وعنوان وهمى بقصد تضليل الأجهزة الرقابية، مخالفاً للقوانين والقرارات المنظمة.

 

 تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنه، وضبط بالمخزن 640 عبوة أرز معبأ زنة كيلو جرام، و20 جوال أرز زنة 25 كيلو جرما، بإجمالى 500 كيلو و400 عبوة دقيق معبأ زنة كيلو و20 جوال دقيق فاخر زنة "50 " كجم، بإجمالى "1" طن  جميعها مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وبلغ إجمالى المضبوطات 2540 طنا.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة اللبان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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مصر 365

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