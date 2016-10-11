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ضبط صاحب مخزن وبحوزته 3 أطنان سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

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ضبط صاحب مخزن وبحوزته 3 أطنان سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة ضبط صاحب مخزن وبحوزته 3 أطنان سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث بالجيزة من القبض على صاحب مخزن بالعياط، لاتهامه بالاستيلاء على السلع الغذائية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء، وضبط بحوزته 3 أطنان من المواد الغذائية، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع "أيمن. ف" صاحب مخزن بالعياط للسلع التموينية الغذائية المدعمة وبيعها فى السوق السوداء.

 

وبمداهمة المخزن تم ضبطه وبحوزته 3 أطنان من المواد الغذائية المدعمة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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