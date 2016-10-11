القرفة تقلل درجة حرارة المعدة وتساعد على الهضم

كشفت دراسة إسترالية حديثة أن القرفة تلعب دور أكبر من مجرد إضافة نكهة إلى مختلف الأطعمة، فهي تساعد على تهدئة المعدة والتخفيف من درجة حرارتها، وبالتالي الحفاظ على صحتها، نقلاًعن أ.ش.أ.

وقال الباحثون من جامعة ملبورن، إن القرفة معروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والإلتهابات ويتم استخدامها في الأدوية الصينية، لعلاج البرد وعسر الهضم والتقلصات.

ووجد الباحثون، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن القرفة تقلل من درجة حرارة المعدة بمقدار درجتين، مما يساعد على الهضم بشكل طبيعي.

وأوضح الباحثون، أن هذا الأمر بدوره يمنع حدوث أضرار ببطانة المعدة، ويقلل الالتهابات والعديد من الأمراض التي تصيب المعدة.

وأشار الباحثون، إلي أن القرفة تقلل درجة حرارة المعدة بمقدار درجتين مئويتين، فلا عجب أنها مشهورة للغاية في المناطق الحارة نظرًا لفاعليتها.