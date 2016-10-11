وزيرة الاستثمار: نأمل أن ترقي الاستثمارات الهولندية لمستوي العلاقات بين البلدين

استقبلت وزيره الاستثمار داليا خورشيد، سفير هولندا بالقاهرة لاورنس وست هوف، والوفد المرافق له، وناقشا سبل زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر، خاصًة في قطاعات الطاقة والبترول والزراعة والخدمات المصرفية والتمويلية.

واستعرض السفير الهولندي، والذي تولي مهام منصبه منذ أقل 8 أسابيع، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر، لما يتمتع به السوق المصري من مقومات وفرص واعدة للمستثمرين الهولنديين. مؤكدًا متابعه بلاده عن قرب لتطورات الأوضاع الاقتصادية، خاصًة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومه المصرية ولقي قبول لدي مؤسسات التمويل الدولية.

وأكدت خورشيد، خلال اللقاء على تميز العلاقات التي تربط البلدين، ورغبتها في أن تنعكس هذه العلاقة على حجم الاستثمارات الهولندية في مصر، ودعت خورشيد السفير الهولندي، إلي حث مؤسسات التمويل الهولندية علي دعم المستثمرين للمجئ إلي مصر، وأكدت ” الحكومة ممثله في أجهزتها المعنية ستقدم الضمانات التي تطلبها هذه المؤسسات لتقديم خدماتها للمستثمرين الهولنديين المهتمين بالاستثمار في مصر”.

وأشارت خورشيد إلى أهمية دعم التعاون بين البلدين في هذا المجال، ليتم الاستفادة من الخبرة الهولندية استخدم تقنيات عالمية متطورة لإنتاج محاصيل زراعية صحية، نظرًا لتميز هولندا في قطاع الزراعة وتطويرها لنظام الـ”جرين هاوس” الصوب الزراعية، وتأثيره على الاقتصاد الهولندي،

وأكدت خورشيد، أن برنامج الطروحات الذي تقوم الوزارة بإعداده حاليًا، يستهدف جذب جميع المستثمرين، حيث سيتم الترويج له في أهم البلدان المالية وهولندا واحده منها.

ويبلغ عدد الشركات الهولندية التي تعمل في مصر 508 شركة، بإجمالي رأسمال 2.715 مليار دولار، وتوفر 4615 فرص عمل في قطاعات البترول، المواد الكيماوية، النقل، الاليكترونات، والمواد الغذائية.