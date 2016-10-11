حلم القرن «طابا – العريش‎» بقلم| أماني إبراهيم

منذ ثلاثة وأربعين عامًا لم توضع إستراتيجية حقيقية للنجاح العالمي إلا إستراتيجية وحيدة وضعتها المؤسسة المصرية العسكرية لطرد العدو الإسرائيلي واسترداد سيناء بانتصارها العظيم في حرب أكتوبر المجيد عام 1973، ذلك الحدث الذي ائتلفت عليه قلوب المصريين بقلب رجل واحد لاسترداد الكرامة العربية عامة والمصرية خاصة، ولازالت حرب أكتوبر بتفاصيلها وحنكتها تدرس إلى الآن في المدارس العسكرية بالعالم لشدة دقتها ودهائها في التوقيت الزمني والفعلي لنجاحها أمام قوة لا يُستهان بها في المنطقة، ومنذ ذلك الانتصار ومصر محاطة بالمكائد وتضييع الفرص وحصارها النفسي في محاولات عديدة لأحباطها اقتصاديًا واجتماعيًا مما زاد من عبء المقاومة لظروف الحياة وممارسة السياسة الإستراتيجية للنهوض بدولة في عظمة وحجم مصر على المستوى الشعبي والدولي.

استطرد حديثي هذا لأحدثكم ونفسي عن ضرورة النهوض من تلك الوعكة السياسية بحلم إستراتيجي يقضي على الحلم الإسرائيلي من الفرات إلى النيل، والذي يمكن تحقيقه على أرض الواقع بحلم وطني وليد رحم أحد أبناء المؤسسة العسكرية التي لا تخلو عقيدتها من أن مصر أولًا وفوق الجميع.. حلمًا يأخذ سيناء في حضن مصر، ويتمثل الحلم في مشروع خط الدفاع الأول عن مصر بعرض من 500 م فأكثر وبعمق يصل إلى 250 قدم ليربط هذا الخط المائي الشرق بالغرب، ولا يحتاج لتمويل أجنبي، ويوفر 8 مليون فرصة عمل، فضلًا عن أنه يضيف 216 مليار جنيه إلى الدخل القومي، حينها سيكون الجنيه المصري أعلى أضعافًا مضعفة من العملة الصعبة، فـ الحلم الإستراتيجي للقرن الواحد وعشرين مشروع قناة “طابا – العريش” حلم على أرض مصرية يجعل من مصر دولة عالمية في الملاحة البحرية والتجارية مشروع مصري قومي كبير سيغير من التاريخ المصري للعالمية ويصنع الأمل من جديد ويقضي على البطالة ويحول شبه جزيرة سيناء إلى أكبر جزيرة صناعية عملاقة، ويحمي البوابة الشرقية لمصر ويحقق الرخاء والمستقبل ويقضي على الزيادة السكانية بالوادي الضيق ويجذب الاستثمار العالمي لمصر.. هذا هو المشروع القومي لمصر في القرن الواحد وعشرين، والتي يطرحها اللواء المهندس سيد الجابري، أحد أبناء المؤسسة العسكرية حلما يستوجب على الدولة المصرية أن تحشد شبابها من جميع فئات المجتمع لتحقيقه عاجلًا للنهوض من تلك الكبوة الاقتصادية، والتي يعاني منها الشعب بعد ستين عامًا من التحجر بلا تطوير، ولذا علينا أن نحلم بل ولابد أن يصبح الحلم حقيقه بدلًا من الهجرة الغير شرعية لخارج الوطن بحثًا عن الرزق والمستقبل بعيدًا عن أحضان الوطن.

نحلم بعودة جديده للبورصة المصرية منذ أن كانت في أوجها منذ قرنين حين كانت البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشاؤها في الشرق الأوسط، عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883م، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903م، حين كان يمثل القطن المصري ثروة عالمية وحتى وقتًا ليس بعيد.. ولكن نشوء الأزمة العالمية وقيام ثورة 2011 في مصر أثر بشكلٍ كبير على أداء البورصة المصرية، حيث تراجعت أحجام التعاملات في السوق المصري بشكلٍ ملحوظ خلال عامي 2011 و2012، وواجهت البورصة المصرية تحديات جديدة نتيجة الحراك السياسي في تلك الفترة، ولكن هذا لم يثني البورصة المصرية عن خطط التطوير والتحديث التي تقوم بها من أجل مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم سوق المال، فاطلقت في يوليو 2013 استراتيجية جديدة ومتكاملة تستهدف إعادة هيكلة السوق المصري كي تعيده إلى مكانته الرائدة وسط الأسواق الناشئة.

وتتضمن الإستراتيجية انفتاحًا كبيرًا للسوق المصري على الأسواق العالمية، حيث سيتم قيد مجموعة من الشركات الإقليمية في السوق المصري للمرة الأولى تقريبًا في تاريخ البورصة المصرية، كما سيتم اطلاق أول أداة مشتقة (Future) للبورصة المصرية في الأسواق العالمية بالتعاون مع نيويورك يورنكست.

كما سيبدأ تركيز البورصة على زيادة مساهتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة في تأسيس شركات بنظام الاكتتاب العام لتحقيق أهداف مجتمعية كبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، مما سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لتستمر البورصة المصرية في رحلة خدمة الاقتصاد المصري لأكثر من 130عام، وإن كانت تلك هي المؤشرات فمن الأولى أن نقطع الوقت بالسيف لنسابق الزمن بما منحنا الله به من نعم على أرض الوطن … فهل من مستجيب لنا ؟؟!!!