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حاربي السرطان بجمالك

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الثلاثاء 11-10-2016 14:17

يصنف اللون الزهري ضمن الألوان التي تدل على الأنوثة والنعومة. ومنذ الصغر، تشتهر مقتنيات الفتيات باللون الزهري. وفي هذا الشهر، تكثر إصدارات منتجات التجميل بهذا اللون. فإذا كنت تبحثين عن مكياج يعيد الإشراق الطفولي إلى وجهك، ننصحك بتجربة اللون الزهري.

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1.مصحح اللون " فيكس ات كولور" Fix It Colour من " ديور" Dior
2. ظلال عيون " باليت روزوود" Palette Rosewood من " كلارنس" Clarins
3. بودرة الهايلايت " سانسيت غلو" Sunset Glow من " بوبي براون" Bobbi Brown
4. طلاء أظافر " فينتيدج بلام" Vintage Plum من " ايف سان لوران بوتيه" Yves Saint Laurent Beaute
5.غلوس " روج ألور انك لوكسوريان" Rouge Allure Ink Luxuriant من "شانيل" CHANEL
6. أحمر شفاه " فيفا غلام" Viva Glam من " ماك" Mac

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سيدتي

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