تسريحات شعر ناعمة على طريقة نوال الزغبي

أطلّت نوال الزغبي في الكليب الأخير " عم بحكي مع حالي" بالشعر الأومبريه المنسدل على شكل تموّجات عريضة مع الفرق النصفي. وبالرغم من بساطة هذه التسريحة فإنها لاقت نسبة إعجاب كبيرة، بسبب تأثيرها الكبير في شباب إطلالة نوال. لم تنوّع نوال كثيراً بأشكال التسريحات في هذا الكليب، إلا أنها تعتمد تسريحات جديدة وعصرية في أغلب الأحيان. إليك في هذا الموضوع أجمل التسريحات التي اعتمدتها نوال الزغبي مؤخراً:



تسريحة الضفيرة الجانبية:

هذه التسريحة تجعل نوال تبدو صغيرة في السنّ. إذا أحببتها، يمكنك تطبيقها في النهار على شكل ضفيرة عند أعلى الرأس مع الشعر المنسدل، أو للسهرات كالتي اعتمدتها نوال مع لفّ الشعر على شكل ضفيرة جانبية.

اكسسوارات ناعمة للشعر:

إذا كنت تحبين التسريحات الطبيعية من جهة، والمميزة من جهة أخرى، فإليك طريقة نوال الزغبي في تسريح الشعر المربوط عند أعلى العنق، ثم تطبيق الاكسسوار بشكل يخفي الربطة.

الرفعة الطبيعية:

تحبّ نوال الزغبي التسريحات الطبيعية، وتعتمدها للمحافظة على إطلالتها الشابة. للسهرات، ترفع شعرها بشكل عفويّ عند أسفل الرأس ما يمنح عنقها طولاً إضافياً، مع ترك بعض الخصلات الأمامية منسدلة.

بالرغم من كلّ هذه الأشكال والتسريحات، فإننا نحبّ نوال الزغبي بالشعر المنسدل على شكل تموّجات مع الفرق النصفي، لا سيما بلونه الأومبريه الذي يبداً باللون البني عند فروة الرأس ليصل إلى البلاتين عند الأطراف.