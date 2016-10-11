«تاكسي دبي» توفر «واي فاي» مجاناً في مركبات الليموزين

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، توفيرها خدمة «الواي فاي» مجاناً في جميع مركبات الليموزين التابعة للمؤسسة، بهدف تقديم خدمات متميزة للمتعاملين لرفع نسبة رضاهم وإسعادهم، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع مركبات الليموزين بخدمة "الواي فاي" مجاناً، وسيتم تعميم الخدمة بشكل تدريجي لتشمل جميع مركبات الأجرة التابعة للمؤسسة.

وقال الدكتور يوسف محمد آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي: إن خدمة الليموزين التابعة لمؤسسة تاكسي دبي تعد تجربة فاخرة وفريدة من نوعها، كونها مصممة لتلبية احتياجات متعاملينا في قطاع السياحة، مثل الفنادق، وشركات الطيران، وغيرهم من المتعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث تتوفر هذه الخدمة في داخل إمارة دبي إلى الإمارات الأخرى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف: إن المؤسسة أبرمت اتفاقية مع شركة مختصة في خدمات البث اللاسلكي "واي فاي" في مركبات الليموزين، ليحصل الركاب على خدمة "الواي فاي" مجاناً في 113 مركبة من مركبات الليموزين أثناء رحلتهم، وإن هذه التجربة تأتي في إطار سعي المؤسسة لفتح آفاق جديدة وإرساء اتجاهات حديثة في تقديم خدمات عالية الجودة، وضمن توجهات المؤسسة لتوفير خدمات نقل متكاملة تناسب الهوية السياحية لإمارة دبي وترتقي بها، وتلبي احتياجات جميع مقيمي وزوار إمارة دبي وصولا إلى إكسبو2020، بما ينسجم مع طموحات وخطط قيادتنا الرشيدة، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" وتجسيدا لرؤية مؤسسة تاكسي دبي " الريادة في خدمات توصيل الركاب".